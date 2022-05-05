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Авиатехник рассказал об обязательном ритуале перед отправкой вертолетов на Украине

Роман Закурдаев
05:17 05.05.2022
От безукоризненного технического состояния боевых машин зависит не только выполнение задачи, но и жизнь экипажей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За минувшие сутки силы оперативно-тактической и армейской авиации поразили 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Успешное выполнение каждого задания - заслуга как экипажей, так и тех, кто работает на земле и готовит вертолеты к вылету - авиатехников и инженеров. Только после их тщательного осмотра и одобрения боевая машина может подняться в воздух.

Они заряжают вертолеты неуправляемыми ракетами, заправляют и обязательно проводят диагностику - осечек быть не должно. В боевых вылетах в режиме нон-стоп нагрузка на технику колоссальная, поэтому подготовке машин уделяется повышенное внимание.

«Мы нужны для того, чтобы техника летала, мы гордимся тем, что мы делаем.У нас есть традиция. Всегда инженер авиационного комплекса подходит, вертолет погладит, даст ему напутствие и всегда, конечно, ждем обратно», - признался заместитель начальника инженерно-авиационной службы Михаил.

Особенно много работы в эти дни у топливозаправщиков. Одна автоцистерна обслуживает в день порядка 20 вертолетов. По словам авиационных инженеров и техников, самое сложное в их профессии и к чему привыкнуть никак нельзя - это томительное ожидание возвращения экипажа и слова летчиков о штатной работе.

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