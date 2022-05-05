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Минуты до вылета: как обслуживаются боевые вертолеты ВКС РФ на Украине

Роман Закурдаев
05:00 05.05.2022
На техников и на боевые машины выпала огромная нагрузка, поэтому состояние вертолетов должно быть идеальным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Они доверяют только своим глазам и рукам. Слишком велика ответственность. Авиационные техники и инженеры готовят к боевому вылету разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Диагностику нужно провести быстро и при этом тщательно. Боевую машину заряжают неуправляемыми авиационными ракетами. На подвесах красуется «Вихрь» - противотанковый ракетный комплекс. Инженер снова и снова тестирует прицельно-навигационное оборудование. Меньше чем через час экипажу в бой и осечек быть не должно.

«Если мою работу я не сделаю и отказ будет какой-то по моей системе, то пуск ракеты не смогут произвести, прицеливание не будет вестись», - объяснил инженер бортового оборудования Рамазан.

Многие их них мечтали работать в небе летчиками, но нашли свое призвание на земле. Эти бойцы невидимого фронта сейчас выполняют огромный объем задач. Практически каждый час с этого аэродрома взлетают экипажи армейской авиации.

В таких боевых вылетах в режиме нон-стоп нагрузка на технику колоссальная, тем сложнее поддерживать ее в безупречном состоянии.  Каждый инженер отвечает за свое направление: двигатель, навигация или вооружение. Но есть одна общая особенность.

«У нас есть традиция. Всегда инженер авиационного комплекса подходит, вертолет погладит, даст ему напутствие», - признался заместитель начальника инженерно-авиационной службы Михаил.

А без этих специалистов подразделений материально-технического обеспечения, на аэродроме, как без воздуха. Служба ГСМ обеспечивает бесперебойную подачу авиационного керосина.

Самое сложное в их профессии, к чему привыкнуть никак нельзя, как говорят авиационные инженеры и техники - это томительное ожидание возвращения экипажа. И потому главная, пожалуй, для них награда - слова летчиков о штатной работе после очередного приземления.

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