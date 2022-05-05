По всей стране: в Мурманске, Екатеринбурге и Калининграде прошли репетиции парадов Победы

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мурманске состоялась первая сводная репетиция торжественного шествия. В ней приняли участие почти восемьсот человек, в том числе военнослужащие арктической бригады морской пехоты, авиаторы, женский состав вооруженных сил России и представители силовых структур и ведомств региона. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. За ним проехали БТРы, бронемашины, а также береговые ракетные комплексы.

В Калининграде состоялась уже вторая ночная репетиция. На площадь Победы вышли около двух тысяч трёхсот военнослужащих Балтийского флота, курсанты военно-морского института и кадеты-нахимовцы. Затем по улицам проехала колонна техники, украшением которой стали современные зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

А в Екатеринбурге первую совместную тренировку пролета авиации провели экипажи оперативно-тактической и транспортной авиации Центрального военного округа. Военнослужащие совместили выступление с акцией «Бессмертный полк». Более пятидесяти фотографий участников Великой Отечественной войны пилоты разместили в салонах двух транспортных самолетов Ан-12, Ан-26 и пассажирского самолета Ту-134.

Ранее в Москве завершилась вторая ночная тренировка Парада Победы. Сообщается, что в торжественном Параде Победы примут участие 11 тысяч человек, 131 единица военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.