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Бывают на земле реже, чем в небе: как Ка-52 и Ми-8 выполняют боевые задачи в ходе СВО

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
05:00 29.04.2022
Съемочная группа «Звезды» узнала, как проходят будни вертолетчиков РФ в рамках спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Когда до земли какие-то десятки метров, и кажется, что вертолет вот-вот заденет кроны деревьев, экипаж разведывательно-ударного Ка-52 уверено идет заданным курсом. Летчики даже успевают детально рассмотреть все вокруг.

По кадрам объективного контроля видно, что люди на улице поселка приветствуют вертолет и машут флагом. Об этом сообщает голос пилота.

Между тем на картинке населенный пункт быстро сменяет рельефная местность. Дальше уже передовая. Разведка обнаружила опорный пункт противника и заранее передала координаты. Неуправляемые авиационные ракеты устремляются к цели.

Эффектный вираж, и боевая машина берет курс на аэродром, так и оставшись незамеченной. Вертолет Ка-52 - знаменитый российский «Аллигатор» - возвращается с боевого вылета. Сегодня его задачей было уничтожение опорного пункта противника.

Не успел экипаж выдохнуть, как техники вновь обновляют комплект вооружения. Вертолеты армейской авиации совершают по несколько боевых вылетов за день.

«Мы работаем с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника. Мы работаем с удаления пяти-шести километров в зависимости классификации ракеты», - отметил штурман вертолета Ка-52 Михаил.

Но случается встретить врага и лицом к лицу, как это недавно было у командира вертолета Ми-8. В нашем распоряжении оказались записи радиообмена. Тот самый момент, когда экипаж неожиданно для себя наткнулся на позицию украинских зенитчиков.

Секунды на принятие решения, и боевая машина открывает огонь. Уничтожены радиолокационная станция и зенитный ракетный комплекс «Бук» украинских войск.

«Видели обстрел по вертолету, но, так как мы выполняли задачу, это было неожиданно для врага, поэтому обстрел был хаотичный - во все стороны. Они даже не понимали, откуда ведется по ним огонь», - объяснил военный летчик Игорь.

Он уже опытный боевой летчик, офицер командного состава. Шутит, что сейчас на земле бывает реже, чем в небе.

«Если мои ребята видят, что командир всегда в строю, в полете - и им спокойно, да и мне спокойно, когда я их вижу», - указал Игорь.

Закопченный в боях Ми-8 и его командир - теперь настоящие легенды своей авиационной бригады. За совершенный подвиг летчика представят к государственной награде.

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