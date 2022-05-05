Западные партнеры России не стали выходить из проекта «Миллиметрон»

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Западные партнеры России по реализации проекта «Миллиметрон», предусматривающего создание обсерватории «Спектр-М», официально не отказывались от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил руководитель Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Сергей Лихачев.

«Наше сотрудничество пока никто не отменял официально. Все соглашения, которые были подписаны с другими странами действующие, никто не сказал, что они прерваны. Работа пока затормозилась в силу политических причин, но она продолжается, мы открыты для сотрудничества», - приводит ТАСС слова Лихачева.

В числе зарубежных партнеров России в данном проекте значатся Китай, Италия, Франция, а также Южная Корея. Создаваемая обсерватория в будущем позволит изучать объекты дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах спектра. Благодаря этой научной работе ученые рассчитывают получить данные о строении и эволюции объектов Вселенной.