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Космический глаз: в Петербурге завершают испытания аппаратуры для орбитальной обсерватории «Спектр-М»

Ян Брацкий
04:07 15.07.2021
Ожидается, что обсерваторию выведут на околоземную орбиту ракетой-носителем «Ангара» с космодрома Восточный в 2029 году.
Космический глаз: в Петербурге завершают испытания аппаратуры для орбитальной обсерватории «Спектр-М»
© Фото: millimetron.ru
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В Санкт-Петербурге в этом месяце завершатся испытания аппаратуры для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М». Об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева. Все работы будут выполняться в условиях сверхнизких температур.

«В июле будут завершены первые испытания высокоточных панелей рефлектора в гелиевой камере при температуре, близкой к температуре штатной эксплуатации (4 градуса Кельвина или минус 269 градусов Цельсия). Гелиевая камера такого большого размера нашлась только в Санкт-Петербурге в Государственном оптическом институте имени Вавилова», - сказала Лихачева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, от предприятий-соисполнителей начали поступать технологические образцы бортовых приборов. Начались первые стыковочные испытания. Одновременно с этим создается комплекс аппаратуры для наземных станций слежения.

«Требуются самые лучшие из лучших комплектующие, которые доступны в мире. Какие-то из них отечественные, а какие-то изготавливают одна-две зарубежные компании на весь мир. Поэтому полностью реализовать импортозамещение в проекте невозможно», - добавила замдиректора Физического института РАН.

Обсерватория «Спектр-М», вооруженная десятиметровым космическим телескопом, предназначена для изучения Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. Ученые рассчитывают получить с ее помощью ответ на многие вопросы о строении и происхождении звезд, эволюции галактик и их ядер, объектах со сверхсильными гравитационными полями.

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