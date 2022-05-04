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МИД Китая напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на восток

Максим Цепков
04:20 04.05.2022
Представитель МИД Китая выложил пост, в котором показал реальные действия НАТО на мировой карте.
МИД Китая напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на восток
© Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал запись, посвященную политике расширения НАТО. Дипломат разместил изображение, на котором показана карта стран блока по состоянию на 1990 год - и аналогичная карта по состоянию на 2019 год.

Картинку Лицзянь сопроводил цитатой из меморандума по итогам переговоров Горбачева и Бейкера в 1990 году. Как следует из цитаты, представитель Альянса тогда пообещал, что юрисдикция НАТО ни на дюйм не продвинется на восток.

«Обещание не расширять НАТО «ни на дюйм на восток» в реальности выглядит так», - написал представитель в своем Twitter-аккаунте.

© Lijian-Zhao-赵立坚,-Twitter

На картинке видно, как за последние тридцать лет НАТО увеличил сферу своего влияния на восточном направлении.

Ранее китайский телеканал CGTN заявил, что Североатлантический альянс намерен сосредоточить усилия на дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что блок позиционирует себя как оборонительный, но при этом расширяется и развязывает военные конфликты по всему миру.

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