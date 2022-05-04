МИД Китая напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на восток

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Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал запись, посвященную политике расширения НАТО. Дипломат разместил изображение, на котором показана карта стран блока по состоянию на 1990 год - и аналогичная карта по состоянию на 2019 год.

Картинку Лицзянь сопроводил цитатой из меморандума по итогам переговоров Горбачева и Бейкера в 1990 году. Как следует из цитаты, представитель Альянса тогда пообещал, что юрисдикция НАТО ни на дюйм не продвинется на восток.

«Обещание не расширять НАТО «ни на дюйм на восток» в реальности выглядит так», - написал представитель в своем Twitter-аккаунте.