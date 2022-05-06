Танковая дуэль и лобовая атака: в Минобороны РФ рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ
В ходе реализации поставленных задач по защите мирного населения Народных республик Донбасса, военнослужащие РФ ежедневно рискуют жизнью и проявляют мужество и отвагу.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.