Танковая дуэль и лобовая атака: в Минобороны РФ рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ

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Ефрейтор Тарас Кузнецов вместе с экипажем в составе танкового полка выполнял задачу по освобождению одного из поселков от украинских националистов. Продвигаясь по его окрестностям Тарас обнаружил два замаскированных танка националистов.

Мгновенно оценив ситуацию ефрейтор первым прицельным выстрелом уничтожил один из танков противника. Выдержав ответное попадание снаряда Тарас, умело уходя от огня противника, несмотря на полученные ранения, вывел танк из-под удара, после чего ответным огнем уничтожил бронемашину противника. Колонна ВС РФ смогла продолжить движение и выполнять задачу по освобождению населенного пункта. При этом экипаж Тараса Кузнецова потерь не понес.