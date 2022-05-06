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Танковая дуэль и лобовая атака: в Минобороны РФ рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ

00:00 06.05.2022
В ходе реализации поставленных задач по защите мирного населения Народных республик Донбасса, военнослужащие РФ ежедневно рискуют жизнью и проявляют мужество и отвагу.
Танковая дуэль и лобовая атака: в Минобороны РФ рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

© Минобороны России

Ефрейтор Тарас Кузнецов вместе с экипажем в составе танкового полка выполнял задачу по освобождению одного из поселков от украинских националистов. Продвигаясь по его окрестностям Тарас обнаружил два замаскированных танка националистов.

Мгновенно оценив ситуацию ефрейтор первым прицельным выстрелом уничтожил один из танков противника. Выдержав ответное попадание снаряда Тарас, умело уходя от огня противника, несмотря на полученные ранения, вывел танк из-под удара, после чего ответным огнем уничтожил бронемашину противника. Колонна ВС РФ смогла продолжить движение и выполнять задачу по освобождению населенного пункта. При этом экипаж Тараса Кузнецова потерь не понес.

© Минобороны России

Капитан Дмитрий Фурдуй, вместе с вверенной ему мотострелковой ротой, действуя в составе батальонно-тактической группы, вели бои с украинскими националистами, оккупировавшими один из населенных пунктов. Подчиненные Дмитрия блокировали одно из вероятных направлений отступления боевиков и, грамотно используя рельеф местности, удерживали занимаемые позиции. Предприняв отчаянную попытку выйти из окружения, боевики попытались сходу преодолеть оборонительные позиции роты капитана Фурдуя.

В ходе ожесточенного боя российские мотострелки уничтожили три минометных расчета и до 40 националистов. Последние, осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и прекратили сопротивление.

© Минобороны России

Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Александра Прыгунова выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков. В ходе наступления артиллерийскими ударами взвода старшего лейтенанта Александра Прыгунова были уничтожены: один танк, три БМП и более 20 националистов.

Противостоящие российским подразделениям боевики в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Александра Прыгунова существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции. Задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов 

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