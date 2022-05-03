Армия Плечом к плечу: в МО РФ рассказали о подвигах мотострелков, танкистов и артиллеристов на Украине Зачастую российские военнослужащие сталкиваются с превосходящими силами противника и одерживают над ними верх благодаря умелым действиям и личному героизму. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские Вооруженные Силы продолжают развивать наступление на позиции националистов и ВСУ в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Ежедневно Минобороны сообщает о новых подвигах бойцов ВС РФ, которые мужественно и самоотверженно выполняют поставленную командованием задачу. © Минобороны России Мотострелковая рота, в составе которой действовал сержант Степан Колесниченко, должна была освободить населенный пункт, занимаемый украинскими националистами. В ходе наступления Степан обнаружил огневые позиции противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по вооруженным радикалам. В ходе боестолкновения, находясь под минометным огнем, сержант, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов. Во время перестрелки Степан Колесниченко получил осколочное ранение и контузию, однако из боя не вышел. Задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была выполнена. © Минобороны России Подполковник Иван Афанасенко, действуя в составе батальонно-тактической группы, в ходе вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских Вооруженных Сил. В ходе боя с превосходящими числом вооруженными формированиями радикалов Иван умело руководил поражением целей, а также обеспечивал вывод артиллерийских подразделений из-под ответного огня боевиков. В результате грамотных и профессиональных действий Ивана Афанасенко, был уничтожен пункт управления противника, склад с оружием и боеприпасами, две боевые машины пехоты и два автомобиля с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, до 20 националистов. Это позволило российским войскам развить наступление в заданном стратегическом направлении. © Минобороны России В ходе наступления на позиции украинских националистов танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Азата Хамитова вступил в бой с противником в районе одного из населенных пунктов. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего лейтенанта Хамитова, под непрекращающимся огнем противника, уничтожил два танка, шесть БМП и более 70 человек живой силы неприятеля. В результате ожесточенного боя, российские подразделения разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика