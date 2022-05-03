Плечом к плечу: в МО РФ рассказали о подвигах мотострелков, танкистов и артиллеристов на Украине
Зачастую российские военнослужащие сталкиваются с превосходящими силами противника и одерживают над ними верх благодаря умелым действиям и личному героизму.
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Российские Вооруженные Силы продолжают развивать наступление на позиции националистов и ВСУ в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Ежедневно Минобороны сообщает о новых подвигах бойцов ВС РФ, которые мужественно и самоотверженно выполняют поставленную командованием задачу.