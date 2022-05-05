TeamViewer уходит из России и Белоруссии

Текущие подписки, не попадающие под санкции и не связанные с неправомерным использованием, сохранятся до окончания срока действия

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Немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer покидает российский и белорусский рынки. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

«Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Белоруссии. Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем контракты с клиентами из России или Белоруссии», - говорится в сообщении компании.

Текущие подписки, не попадающие под санкции и не связанные с неправомерным использованием, сохранятся до окончания срока действия и не будут продлеваться, уточнили в TeamViewer.

В апреле о приостановке деятельности в РФ в связи с действиями на Украине объявила американская компания Intel, которая является одним из наиболее крупных производителей компонентов для компьютеров.