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В МИД РФ анонсировали ответ на действия США против российских делегаций в ООН

Виктория Ивашечкина
22:56 05.05.2022
В дипведомстве отметили, что Штаты нарушают взятые на себя обязательства в рамках Организации Объединенных Наций.
В МИД РФ анонсировали ответ на действия США против российских делегаций в ООН
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В МИД РФ заявили, что Москва ответит на агрессивные действия США против участия делегаций РФ в ООН. В ведомстве отметили, что Штаты нарушают взятые на себя обязательства в рамках ООН с целью нарастить конфронтацию с Россией.

«МИД расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между ООН и правительством США», - сказано в заявлении, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что американские власти вновь помешали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие. Так, делегатам не были выданы американские въездные визы. 

«Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется», - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что запросы на получение визы были поданы заблаговременно. Он отметил, что в российская сторона считает такую практику недопустимой и призывает секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.

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