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МИД РФ: США сорвали участие российской делегации в заседании комитета ООН

Максим Крюков
02:13 05.05.2022
Несмотря не своевременную подачу запросов, США не выдали визы российской делегации.
МИД РФ: США сорвали участие российской делегации в заседании комитета ООН
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Соединенные Штаты Америки сорвали участие делегатов из России в заседании комитета ООН по информации Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», - цитируют Полянского РИА Новости.

По его словам, запросы на получение визы были поданы заблаговременно. Он отметил, что в российская сторона считает такую практику недопустимой и призывает Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.

Ранее стало известно о переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ООН. В ходе встречи обсуждались ситуация на Украине, судьба международного права и реформа ООН.

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