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СК установил еще двух причастных к обстрелам гражданских в Донбассе командиров ВСУ

Анна Касаткина
21:09 05.05.2022
С 2 по 5 мая уже находящиеся под следствием командиры и их заместители совершили еще ряд преступлений, добавили в ведомстве.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Следственный комитет России установил еще двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрел гражданского населения в Донбассе. Об этом рассказала официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет установил причастность к обстрелам мирного населения Донбасса еще двух украинских командиров. Это начальник штаба - первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов и командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Довбий», - сказала она.

Причастность командиров установлена в рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Кроме того, отметила Петренко, командиры ВСУ и их заместители, которые уже находятся под следствием, совершили еще ряд преступлений в период со 2 по 5 мая. Так, командир 56-й отдельной мотопехотной бригады
Игорь Иванов, его заместитель Дмитрий Герасименко, командир 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Виталий Сущенко, а также Андрей Качанов, Дмитрий Довбий ответственны за артиллерийские обстрелы нескольких районов Донецка в указанный период.

В СК также добавили, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады, командир Сергей Поступальский, начальник штаба - первый заместитель командира Роман Мамавко и начальник штаба - первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы Николай Янчий руководили артиллерийскими и минометными обстрелами Первомайска, Рубежного, Попасной и других населенных пунктов Луганской народной республики.

«Их преступные действия повлекли гибель четырех мирных жителей, в том числе настоятеля храма Архистратига Михаила отца Парфения. Тринадцать гражданских лиц были ранены, повреждены около 120 жилых домов, несколько здания детских садов, школа, ряд газопроводов, линии электропередачи», - уточнила Петренко.

Ранее военные следователи провели осмотр больницы в Мариуполе, которая подверглась массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, после которого нашли десятки тел погибших мирных жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозреваются военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

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