Российские средства ПВО сбили беспилотник «Байрактар ТБ-2» в районе острова Змеиный

Всего за время проведения спецоперации уничтожено 729 беспилотных летательных аппаратов.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции в течение дня 5 мая сбили три беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2» в районе острова Змеиный. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение дня сбиты три беспилотных летательных аппарата: над населенными пунктами Малая Камышеваха Харьковской области, Северск Луганской народной республики, а также в районе острова Змеиный беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2"», - сказал он.

Всего, по словам Конашенкова, за время проведения операции уничтожено 149 самолетов, 112 вертолетов и 729 беспилотных летательных аппаратов.

На брифинге Конашенков также рассказал об уничтожении артиллеристами ВС РФ шести пунктов управления Вооруженных сил Украины и двух складов боеприпасов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.