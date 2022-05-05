Артиллеристы РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга сообщил о том, что артиллеристы РФ за день уничтожили шесть пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов.

«Артиллерийскими подразделениями поражены шесть пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники», - отметил Конашенков.

Кроме того, по его словам, авиация ВКС России в течение дня поразила сорок пять украинских военных объектов.

«Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики», - подчеркнул официальный представитель МО РФ.

В ходе утреннего брифинга Игорь Конашенков сообщил, что Украина потеряла 149 самолетов и 112 вертолетов с начала спецоперации. Кроме этого, были уничтожены 726 украинских беспилотников, 288 ЗРК, 2 834 танка и других боевых бронированных машин.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина