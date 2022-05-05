Под звуки оркестра: в Мордовии для ветерана Великой Отечественной устроили парад у дома

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Военнослужащие, кадеты и юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костькина в городе Ковылкино в Мордовии. В честь наступающего Дня Победы они провели торжественный парад возле его дома. Под звуки оркестра колонна прошла маршем по улице, а музыканты исполнили песни военных лет.

На защиту Родины Владимир Костькин ушел в 1944 году, когда ему было 17 лет. Боевой путь он начал в Монголии, воевал на Дальнем Востоке, принимал участие в советско-японской войне. За стойкость и отвагу в боевых сражениях он награжден медалями Жукова и «За Победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени. Не скрывая слез, ветеран благодарил всех, кто его навестил, за память и за заботу.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры ночной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве. Перед ночными репетициями пешие расчеты и механизированная колонна провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке - макете Красной площади.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов