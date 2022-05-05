Армия Армия Армия

Под звуки оркестра: в Мордовии для ветерана Великой Отечественной устроили парад у дома

11:43 05.05.2022
Колонна прошла маршем по улице, а музыканты исполнили песни военных лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие, кадеты и юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костькина в городе Ковылкино в Мордовии. В честь наступающего Дня Победы они провели торжественный парад возле его дома. Под звуки оркестра колонна прошла маршем по улице, а музыканты исполнили песни военных лет.

На защиту Родины Владимир Костькин ушел в 1944 году, когда ему было 17 лет. Боевой путь он начал в Монголии, воевал на Дальнем Востоке, принимал участие в советско-японской войне. За стойкость и отвагу в боевых сражениях он награжден медалями Жукова и «За Победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени. Не скрывая слез, ветеран благодарил всех, кто его навестил, за память и за заботу.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры ночной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве. Перед ночными репетициями пешие расчеты и механизированная колонна провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке - макете Красной площади.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:03 В стране и мире
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
11:54 В стране и мире
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
11:27 В стране и мире
Вучич сообщил, что Сербия продолжит путь в ЕС в статусе военно-нейтральной страны
11:10 В стране и мире
Япония отказалась немедленно ввести эмбарго на нефть из России
10:31 Армия
Видео
Украина потеряла 149 самолетов и 112 вертолетов с начала спецоперации
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.