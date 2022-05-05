В Новосибирске прошла первая совместная репетиция пеших расчетов и колонн техники к параду Победы

Во время репетиции военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Новосибирске прошла первая совместная репетиция пеших расчетов и колонн военной техники, участвующих в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тренировка состоялась на центральной площади имени Ленина.

В составе пешей колонны прошли более 2000 военнослужащих соединений и воинских частей, а также силовых структур региона. Открыла репетицию рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Она задала темп движения парадных расчетов.

Во главе механизированной колонны традиционно прошел один из символов Победы - танк Т-34. За ним следовали более 30 единиц военной техники, в том числе боевые машины сопровождения ракетных комплексов «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», РСЗО «Град», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», БТР-82АМ и БТР-80, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и другая техника.

Во время репетиции военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники, а также элементы приветствия, выноса знамен.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной репетиции парада в честь Победы во Владивостоке. В начале тренировки прошли пешие расчеты, затем по центральной площади города проехала колонна военной техники.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.