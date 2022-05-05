Спорт Спорт Спорт

«Много стартов можно организовать»: Ксения Шойгу рассказала о проведении спортивных мероприятий в Петербурге

Андрей Аркадьев
18:25 05.05.2022
Ксения Шойгу выразила надежду на то, что соревнования станут более массовыми и через год-два на старт выйдут уже более 20 тысяч человек.
© Видео: телеканал «78» © Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент Федерации триатлона России и организатор полумарафона «Забег.РФ» Ксения Шойгу в интервью телеканалу «78» рассказала о планах по проведению спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге и развитии любительского спорта.

«Очень много стартов еще можно организовать, потому что Петербург действительно очень спортивный город и, конечно, очень долгий период времени он был неизбалован большим объемом спортивных мероприятий, рассчитанных на любителей», - поделилась она.

Ксения напомнила, что в этом году состоится триатлон «Медный всадник» и выразила уверенность в масштабировании спортивных мероприятий.

«Я рассчитываю на то, что там через год-два на старт выйдет уже более 20 тысяч человек и это уже серьезные масштабы, так сказать - буду думать над организацией марафона», - добавила она.

В апреле Ксения Шойгу на встрече с представителями спортивной отрасли страны рассказала «Звезде», как будет развиваться триатлон в сегодняшних реалиях. Она отметила, что спортсмены будут готовиться и к международным соревнованиям, которые можно проводить как в России, так и на территории дружественных стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:19 В стране и мире
Беннет в разговоре с Путиным отметил решающий вклад РККА в Победу над нацизмом
17:37 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ход спецоперации на Украине
17:33 Армия
Видео
Строевой шаг и грохот техники: опубликованы кадры ночной репетиции Парада Победы во Владивостоке
17:17 В стране и мире
Видео
Эксперт назвал предполагаемую цель визита Чубайса в Израиль
17:04 В стране и мире
ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.