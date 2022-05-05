«Много стартов можно организовать»: Ксения Шойгу рассказала о проведении спортивных мероприятий в Петербурге

Ксения Шойгу выразила надежду на то, что соревнования станут более массовыми и через год-два на старт выйдут уже более 20 тысяч человек.

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Президент Федерации триатлона России и организатор полумарафона «Забег.РФ» Ксения Шойгу в интервью телеканалу «78» рассказала о планах по проведению спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге и развитии любительского спорта.

«Очень много стартов еще можно организовать, потому что Петербург действительно очень спортивный город и, конечно, очень долгий период времени он был неизбалован большим объемом спортивных мероприятий, рассчитанных на любителей», - поделилась она.

Ксения напомнила, что в этом году состоится триатлон «Медный всадник» и выразила уверенность в масштабировании спортивных мероприятий.

«Я рассчитываю на то, что там через год-два на старт выйдет уже более 20 тысяч человек и это уже серьезные масштабы, так сказать - буду думать над организацией марафона», - добавила она.

В апреле Ксения Шойгу на встрече с представителями спортивной отрасли страны рассказала «Звезде», как будет развиваться триатлон в сегодняшних реалиях. Она отметила, что спортсмены будут готовиться и к международным соревнованиям, которые можно проводить как в России, так и на территории дружественных стран.