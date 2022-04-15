«Богатая рельефами страна»: Ксения Шойгу рассказала о будущем триатлона в России

Спортсмены будут готовиться и к международным соревнованиям, которые можно будет проводить как в России, так и на территории дружественных стран.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу на встрече с представителями спортивной отрасли страны рассказала «Звезде», как будет развиваться триатлон в сегодняшних реалиях.

«Все старты, которые у нас были, мы перенесли внутрь страны. Увеличили и дистанции, и объем людей, и объем мероприятий, которые проводились и которые планируется провести. Начали больше развивать детский и юношеский спорт, потому что детям все равно, где соревноваться. И у нас достаточно богатая рельефами и дорогами страна для того, чтобы абсолютно на разных условиях попробовать свои силы», - сказала она.

Шойгу добавила, что спортсмены будут готовиться и к международным соревнованиям, которые можно проводить как в России, так и на территории дружественных стран.

«Уверена, что мы всех удивим», - отметила она.

Накануне Ксения Шойгу рассказала о закладке пассажирских катамаранов для «Острова фортов» в Кронштадте. Они смогут проходить под петербургскими мостами, а также развивать скорость до 50 километров в час. Торжественная церемония состоялась на территории Средне-Невского судостроительного завода.