Маск может сделать Twitter платным для государственных пользователей

Предприниматель утешил обычных пользователей, заявив, что для них соцсеть останется бесплатной.

© Фото: Patrick Pleul, Keystone Press Agency, Global Look Press

Социальная сеть Twitter может стать платной для коммерческих организаций и государственных структур. Об этом сообщил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Возможна небольшая плата для коммерческих или государственных пользователей», - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.

Предприниматель уточнил, что для обычных пользователей Twitter всегда будет бесплатным.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Илона Маска относительно Twitter. Отмечается, что уже через три года появится возможность приобретать акции компании на фондовом рынке.