Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ход спецоперации на Украине

Кроме этого, дипломаты рассмотрели текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства.

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе телефонных переговоров обсудили ход спецоперации на Украине. Дипломаты также условились усилить координацию работы на международных площадках.

«Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что Лавров и Макей рассмотрели текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства. Дипломаты обсудили реализацию интеграционных решений высших органов Союзного государства.

Несколькими днями ранее Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция России идет по плану. Он добавил, что, несмотря на противодействие, ее цели будут достигнуты. Кроме того, глава МИД РФ отметил, что не сомневается в том, что российский и украинский народы будут жить в мире