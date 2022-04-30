Лавров заявил, что спецоперация идет по плану и ее цели будут достигнуты

Министр отметил, что, несмотря на противодействие, ее цели будут достигнуты.

© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция России идет по плану.

Он добавил, что, несмотря на противодействие, ее цели будут достигнуты. Об этом министр Лавров заявил в интервью информационному агентству «Синьхуа», текст которого приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Начатая 24 февраля специальная военная операция развивается строго по плану. Все ее цели будут обязательно достигнуты, несмотря на противодействие наших оппонентов», - заявил глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее глава МИД России выразил уверенность, что не сомневается в том, что российский и украинский народы будут жить в мире. Он добавил, что в этом у него нет ни малейшего сомнения.