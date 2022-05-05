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Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины под Харьковом

Виктория Ивашечкина
16:17 05.05.2022
Во время разведки росгвардейцы обнаружили в лесу вооруженную группу без опознавательных знаков.
Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины под Харьковом
© Фото: РИА Новости
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Спецназ Росгвардии в Харьковской области ликвидировал лидера ячейки украинской территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как утверждается, во время разведки росгвардейцы обнаружили вооруженную группу без опознавательных знаков. Она передвигалась по лесу в сторону российских позиций.

«На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу», - сказано в релизе.

Позже был обнаружен тренировочный лагерь теробороны, в том числе позиции для пристрелки оружия и места для отдыха. 

Несколькими днями ранее сообщалось, что разведчики Росгвардии обнаружили крупный схрон диверсантов с иностранным вооружением и боеприпасами в Харьковской области. Как уточнялось, во время обследования района опорного пункта, который обеспечивает движение воинских колонн, росгвардейцы нашли в лесу два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета.

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