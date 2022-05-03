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Росгвардейцы нашли под Харьковом тайник украинских диверсантов с иностранным оружием

Анна Назайкина
13:44 03.05.2022
В ходе обследования района опорного пункта, который обеспечивает движение воинских колонн, росгвардейцы нашли в лесу два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета.
Росгвардейцы нашли под Харьковом тайник украинских диверсантов с иностранным оружием
© Фото: rosguard.gov.ru
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Разведчики Росгвардии обнаружили крупный схрон диверсантов с иностранным вооружением и боеприпасами в Харьковской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный схрон с вооружением и боеприпасами диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины в Изюмском районе Харьковской области», - сообщили в Росгвардии.

Было добавлено, что во время обследования района опорного пункта, который обеспечивает движение воинских колонн, росгвардейцы нашли в лесу два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета. Также в тайнике было много боевой экипировки, обнаружены запасы продовольствия на несколько дней.

«Благодаря своевременному обнаружению тайника, росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск», - говорится в сообщении.

В конце апреля ФСБ на подконтрольной ВС РФ территории смогла пресечь деятельность украинских диверсантов, которые по заданию сотрудников Службы безопасности Украины готовили теракт против российского гуманитарного конвоя и военнослужащих с использованием заминированной машины.

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