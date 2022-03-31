Роскомнадзор требует привлечь «Википедию» к административной ответственности

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Роскомнадзор планирует составить протокол об административном нарушении в отношении интернет-ресурса «Википедия». С сайта не были удалены запрещенные и противоправные материалы. Владельцу грозит штраф до четырех миллионов рублей.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», - говорится в сообщении на сайте РКН.

Ранее Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube немедленно снять все ограничения с видеозаписи «Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине» на официальном аккаунте Минобороны РФ, а также объяснить, в связи с чем данные ограничения были введены.