«Никто не забыт»: в Ростове открыли мемориал, посвященный военным контрразведчикам

На крыльях мемориала нанесены имена и фамилии погибших в годы Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ростове-на-Дону открыли мемориал «Военным контрразведчикам, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на донской земле». Церемония состоялась в четверг, 5 мая, в торжественной обстановке.

На крыльях мемориала нанесены имена и фамилии погибших в годы Великой Отечественной войны военных контрразведчиков, а также надпись крупными буквами «Никто не забыт, ничто не забыто». Между «крыльями» расположена объемная пятиконечная звезда.

Ранее на станции метро «Выставочная» в Москве открыли выставку портретов ветеранов - участников Великой Отечественной. В экспозиции представлены 30 фотографий тех, кто выстоял в трудные годы и победил в страшной войне.