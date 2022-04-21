Никто не забыт: фотопортреты ветеранов ВОВ появились в галерее на станции метро «Выставочная»

В течение двух лет фотохудожник Денис Дышловенко и сотрудник журнала «Пограничник» встречались с ветеранами по всей России.

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Выставка портретов ветеранов - участников Великой Отечественной войны открылась на станции метро «Выставочная» в Москве. В экспозиции представлены 30 фотографий тех, кто выстоял в трудные годы и победил в страшной войне.

Открыл выставку один из героев экспозиции, ветеран ВОВ, полковник в отставке Владимир Иванович Сибанов. В своей речи он обратился к молодому поколению.

«Друзья, вам мы оставляем великую нашу страну, Россию. Поэтому будьте достойны большой чести, которую вам оказала история», - сказал он.

Ветеран Пограничной Службы ФСБ Константин Маслов отметил, что открытие подобной экспозиции, еще одно напоминание о подвиге ветеранов символично на фоне текущих событий.

«Сегодня, на фоне того, что происходит на Украине, когда наши войска решают важнейшую задачу по наведению порядка, который должен был быть уже давно на Украине, подвиг наших отцов, наших дедов, а для кого-то и прадедов, становится еще более многозначительным и более важным», - подчеркнул он.

Корреспондент еженедельной газеты «Ветеран» Александр Силецкий выразил надежду, что в будущем в рамках проекта «Поколение победителей» москвичи и гости столицы увидят портреты и тех, кто сейчас сражается в ходе специальной военной операции, наряду с фотографиями участников боевых действий в Афганистане и борцов с терроризмом.

О большинстве людей, которые представлены на фотопортретах выставки сегодня, на своих страницах рассказывал журнал «Пограничник». В течение двух лет фотохудожник Денис Дышловенко и сотрудник издания встречались с ветеранами в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Челябинске, Симферополе, Севастополе, Керчи, Уфе и Калининграде. Так рождались художественные портреты и небольшие зарисовки, очерки о людях, об их судьбах.

Авторы проекта хотят привлечь внимание к стремительно уходящему поколению. Пока продолжалась работа, некоторые ветераны умерли, но большинство успели поддержать в руках пахнущие типографской краской отпечатанные номера журнала.