В стране и мире Налоговая служба Великобритании отозвала у Мосбиржи статус признанной Андрей Неделя Как объяснили в пресс-службе Мосбиржи, статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: Налоговая служба Великобритании объявила об отзыве статуса признанной у Московской биржи. Данная информация появилась на официальном сайте ведомства. «Поскольку ограничения для британских инвесторов остаются в силе, HMRC отозвала статус признанной фондовой биржи у Московской фондовой биржи с 5 мая 2022 года», - говорится в сообщении службы. Как объяснили в пресс-службе Мосбиржи, статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на Московской бирже инвестициям налоговые преференции сохраняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика