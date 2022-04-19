В Мосбирже объяснили последствия отзыва у нее статуса признанной

© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

В пресс-службе Московской биржи отреагировали на инициативу властей Великобритании отозвать у нее статус признанной фондовой биржи. Соответствующее сообщение ранее было опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

«Статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на Московской бирже инвестициям налоговые преференции сохраняются», - сообщили «Звезде» в пресс-службе биржи.

В случае если Мосбиржу все таки лишат статуса признанной, то в будущем инвесторы утратят доступ к льготам, однако, как утверждают в Лондоне, уже существующие инвестиции будут защищены.