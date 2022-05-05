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Ярошенко восстановили паспорт гражданина России

Анна Назайкина
14:18 05.05.2022
В первую очередь летчик намерен восстановить СНИЛС, потому что планирует в ближайшее время пройти медицинское обследование, отметила его супруга.
Ярошенко восстановили паспорт гражданина России
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Российскому летчику Константину Ярошенко, которого ранее обменяли на американского студента, восстановили паспорт гражданина РФ. Об этом ТАСС рассказала его жена Виктория Ярошенко.

«Константин получил паспорт... Надо другие документы восстанавливать - права (водительское удостоверение. - Прим. ред), СНИЛС», - сказала она агентству.

В первую очередь летчик планирует восстановить страховой номер индивидуального лицевого счета, так как хочет в скором времени пройти медобследование, отметила его супруга.

Напомним, что Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году. Его считали виновным в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Он был депортирован в Соединенные Штаты, а в сентябре 2011 года летчика приговорили к 20 годам лишения свободы.

В конце апреля этого года в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса удалось добиться обмена Ярошенко на американца Тревора Рида, приговоренного в РФ к девяти годам колонии за применение насилия в отношении представителей власти.

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