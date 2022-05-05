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Политолог назвал задержание Шария знаковым моментом для всего политического мира

Анна Назайкина
13:22 05.05.2022
Впоследствии стало известно, что блогера отпустили под подписку о невыезде. Утверждается, что он вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: anatolijsharij, Instagram*
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Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре со «Звездой» прокомментировал сообщения о задержании блогера Анатолия Шария в Испании.

«Это является знаковым моментом для всего политического мира. Блогер, человек, который занимается информационной деятельностью, задержан за государственное преступление. Задержан за рубежом...Как теперь Европа будет это объяснять? Раздвоение личности. Правое полушарие в Европе не знает, что делает левое», - подчеркнул он.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что подозревает оппозиционного журналиста в государственной измене. Утверждалось, что Шарий был якобы задержан испанскими правоохранителями при тесном взаимодействии со спецслужбами Украины.

«На Украине в госизмене обвиняют всех, кто не поддерживает нынешнего президента Зеленского, независимо оттого, это политики, представленные в Верховной Раде, политики работающие внутри Украины, или люди, находящиеся в политической миграции, вынужденные от преследования СБУ сбежать с Украины», - заявил политолог.

По словам Солонникова, Шарий был противником переворота на Украине в 2014 году. Он не поддерживал экс-президента Петра Порошенко, а также действующего лидера Владимира Зеленского.

«Был против него (Петра Порошенко - Прим. ред.), но не согласен и с той ситуацией, которая сложилась после поражения Порошенко и прихода Зеленского. В этом плане для него ничего не изменилось: Украина как находилась под управлением националистов, так и остается. Поэтому его преследование продолжалось», - сказал эксперт.

Также Солонников заявил, что в настоящий момент у политических деятелей на Украине нет выбора - они либо должны поддержать Владимира Зеленского, либо их объявят изменниками и предателями страны.

«Тут выбора нет - или ты нацист, поддерживаешь Зеленского со свастикой, напечатанной на плече, или ты будешь предателем Украины. Других вариантов сейчас на Украине не существует...Зеленский в этом отношении провел очень четкую линию разграничений», - добавил он.

По мнению политолога, Испания давно «потеряла свою субъектность - страна, которая должна встроиться во внешний вектор, который обозначает старший товарищ из Вашингтона».

Через некоторое время после сообщений стало известно, что Шария отпустили под подписку о невыезде. Утверждается, что блогер вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

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