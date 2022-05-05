В Мариуполе установили памятник бабушке, которая защитила советский флаг от ВСУ

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В Мариуполе установили памятник бабушке, которая встретила украинских военных с советским флагом и отказалась обменять Знамя Победы на продукты. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Эта героическая женщина показала всему миру, что значит для наших людей память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной», - написал Турчак в своем «Telegram-канале».

Сообщается, что церемония открытия прошла на площади имени Ленинского комсомола.

Ранее журналист из Исландии Хаукур Хаукссон назвал граффити бабушки с советским флагом в Бердянске «иконой для патриотов». Он также заявил, что стремится донести до своей аудитории правду о происходящем на Украине. Журналист признался, что, к его сожалению, многие западные СМИ освещают эти события однобоко и необъективно.