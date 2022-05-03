«Икона для патриотов»: исландский журналист о граффити бабушки с советским флагом в Бердянске

Представитель прессы подчеркнул, что для него крайне важно было побывать на Украине, чтобы узнать, как на самом деле киевский режим относится к русскоязычному населению страны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Иностранные журналисты побывали в освобожденном российскими ВС Бердянске. Стену одного из домов украсили граффити. Художник изобразил пожилую женщину с советским флагом, давшую отпор ВСУ, бабушка уже стала символом.

Представитель исландской прессы Хаукур Хаукссон, увидевший изображение на стене, заявил, что стремится донести до своей аудитории правду о происходящем на Украине. Журналист признался, что, к его сожалению, многие западные СМИ освещают эти события однобоко и необъективно.

«Это (пенсионерка с советским флагом - Прим. ред.) стало иконой для патриотов России, поскольку она противостояла украинским неонацистам. Это легендарное изображение, которое очень актуально к 9 маю» - рассказывает мужчина своим подписчикам об изображении бабушки с красным флагом.

Журналист подчеркнул, что для него крайне важно было побывать на Украине, чтобы узнать, как на самом деле киевский режим относится к русскоязычному населению страны.

«Я сам из Западной Исландии, и западные СМИ освещают эти события и обстановку на Украине очень субъективно. Это крайне важно знать эту историю, какое было на самом деле отношение украинских властей и каких-то структур к местным людям. Только за то, что человек русский, они могли оскорблять, унижать. И даже физические расправы. Поэтому важно побывать на месте», - добавил Хаукссон.

Представитель исландской прессы пообещал вернуться на родину и донести до аудитории «как все на самом деле».

Также иностранные журналисты побывали на самой большой в Европе электростанции - Запорожской АЭС. Корреспонденты более пятидесяти зарубежных средств массовой информации смогли убедиться, что станция работает в штатном режиме и все процессы полностью контролируются.