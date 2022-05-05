Песков сообщил, что у Кремля нет возможностей и желания следить за судьбой Чубайса

Ранее в социальных сетях появились фотографии бывшего главы «Роснано» с его супругой. Сообщается, что их заметили в аэропорту Тель-Авива.

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У Кремля нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса. С таким заявлением выступил Дмитрий Песков.

«Известно, что он находится за границей. У нас он больше не работает», - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в социальных сетях появились фотографии Чубайса с его супругой. Сообщается, что их заметили в аэропорту Тель-Авива. Туда, как предполагается, они прибыли из Италии. Подтверждения данной информации нет.

Напомним, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из России 23 марта.