Кремль: передача США и НАТО разведданных Украине не помешает доведению спецоперации до конца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что передача разведданных от НАТО, США и Великобритании Украине не способствует быстрому завершению спецоперации.

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В Кремле заявили, что передача США и НАТО разведданных Украине не помешает доведению до конца специальной военной операции. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нашим военным хорошо известно, США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам», - заявил Песков журналистам.

Он отметил, что вместе с потоками вооружения, направляемыми НАТО, Великобританией и США на Украину, эти действия не способствуют быстрому завершению специальной военной операции.

При этом Песков подчеркнул, что все эти действия не способны помешать достижению поставленных Россией целей.

Также пресс-секретарь президента России ответил на сообщения в СМИ о «прорыве» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.