В Кремле ответили на сообщения в СМИ о «прорыве» на «Азовстали»

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С украинской стороны идет много лжи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прорыве российских военных на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Представитель Кремля призвал тщательно фильтровать информацию.

«Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать», - сказал он.

Песков напомнил о приказе президента РФ Владимира Путина отменить штурм завода. Он подчеркнул, что российские военные продолжают блокировать территорию «Азовстали», и добавил, что там работают гуманитарные коридоры.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что часть украинских военных продолжают укрываться в промзоне «Азовстали». Глава государства приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать промзону.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.