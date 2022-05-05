В МО РФ сообщили об уничтожении еще 14 украинских беспилотников, включая один «Байрактар»

По данным Минобороны России, в общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 726 беспилотников ВСУ.

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ВС РФ в ходе специальной военной операции уничтожили за ночь еще 14 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар» в районе острова Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, Авдеевка, Доля, Каменка Донецкой Народной Республики, Северодонецк Луганской Народной Республики...», - сказал он в ходе брифинга.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотников, 288 ЗРК,

2 834 танка и других бронемашин, 325 установок РСЗО, 1 306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 646 единиц военной автоспецтехники.

Во вторник, 3 мая, Конашенков сообщил, что российские Вооруженные силы «Ониксами» нанесли удар в районе Одессы по логистическому центру ВСУ с иностранным вооружением. В частности, были уничтожены ангары с «Байрактарами».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.