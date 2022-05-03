ВС РФ «Ониксами» нанесли удар у Одессы по логистическому центру ВСУ с иностранным вооружением

Уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

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Российские высокоточные ракеты «Оникс» в районе Одессы нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами “Байрактар ТБ2”, а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», - сказал он в ходе брифинга.

В общей сложности, по данным МО РФ, с начала спецоперации были уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотников, 286 ЗРК, 2 783 танка и других боевых бронемашин, 316 установок РСЗО, 1 255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 590 единиц военной автоспецтехники.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры пуска «Оникса» в рамках спецоперации по защите республик Донбасса. Ракету пустили по объектам военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.