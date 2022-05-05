Российские средства ПВО уничтожили в воздухе еще три украинских самолета
В Минобороны России сообщили об уничтожении еще трех украинских самолетов. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», - заметил Конашенков.
Еще, по словам Игоря Конашенкова, российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один ударный «Байрактар».
Рассказал официальный представитель Минобороны России и об успехах российской артиллерии - она уничтожила более 600 украинских националистов за ночь.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов