Армия Российские средства ПВО уничтожили в воздухе еще три украинских самолета В Минобороны РФ сообщили, что один из самолетов был сбит в районе острова Змеиный, один в районе населенного пункта Ингулец в Херсонской области, и еще один - в районе населенного пункта Кошевое в Днепропетровской области. © Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости Обломки одного из сбитых ранее украинских самолетов Су-25 Читайте нас на: В Минобороны России сообщили об уничтожении еще трех украинских самолетов. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», - заметил Конашенков. Еще, по словам Игоря Конашенкова, российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один ударный «Байрактар». Рассказал официальный представитель Минобороны России и об успехах российской артиллерии - она уничтожила более 600 украинских националистов за ночь. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика