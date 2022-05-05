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Российские средства ПВО уничтожили в воздухе еще три украинских самолета

10:30 05.05.2022
В Минобороны РФ сообщили, что один из самолетов был сбит в районе острова Змеиный, один в районе населенного пункта Ингулец в Херсонской области, и еще один - в районе населенного пункта Кошевое в Днепропетровской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
Обломки одного из сбитых ранее украинских самолетов Су-25
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В Минобороны России сообщили об уничтожении еще трех украинских самолетов. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», - заметил Конашенков.

Еще, по словам Игоря Конашенкова, российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один ударный «Байрактар».

Рассказал официальный представитель Минобороны России и об успехах российской артиллерии - она уничтожила более 600 украинских националистов за ночь

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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