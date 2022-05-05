МО РФ: уничтожена украинская авиатехника на аэродроме Канатово высокоточными ракетами ВКС

Также в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении крупного склада боеприпасов в Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники в районе Жовтневое Николаевской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вооруженные силы РФ ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиатехнику на аэродроме Канатово в районе Кировограда, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении крупного склада боеприпасов в Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники в районе Жовтневое Николаевской области.

«Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска», - добавил Конашенков.

Ранее Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в темное время суток.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов