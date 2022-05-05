Доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года

Рубль в очередной раз усилился по отношению к иностранным валютам.

© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Рубль усилил свои позиции на валютных торгах Московской биржи. Отмечается, что курс доллара достиг отметки в 67 рублей, обновив минимум с марта 2020 года. Помимо этого, во время торгов евро обновил минимальный показатель с февраля 2020 года, опустившись до отметки 69,8 рубля.

При этом мировые цены на нефтепродукты растут в связи с планами Евросоюза ввести эмбарго на поставки сырья из России. Так, баррель марки Brent выросла до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара. Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепление при росте активности торгов между майскими праздниками.

Ранее эксперты рассказали, что влияет на «плохое положение» евро. Как сообщают немецкие СМИ, возможное ужесточение ограничений против России может вызвать еще большую неопределенность в еврозоне. Отмечено, что антироссийские санкции влияют на экономику Европы, что может оказать давление на евро.