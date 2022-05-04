В Москве выход с некоторых станций метро ограничат из-за репетиции Парада

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Ряд станций Московского метрополитена будут работать только на вход и пересадку с трех часов дня в четверг, 4 мая, из-за репетиции Парада Победы. Об этом говорится в сообщении столичного Дептранса.

«Сегодня с 15.00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский Сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" – только на пересадку», - сообщил департамент в своем официальном Telegram-канале.

Сегодня, 4 мая, на Красной площади состоится заключительная ночная тренировка перед Парадом Победы. Генеральная репетиция Парада с участием авиации пройдет 7 мая. В связи с тренировками схемы движения транспорта в городе будут подвергаться изменениям.