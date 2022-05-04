На Красной площади состоится заключительная тренировка парада Победы

Всего в параде Победы примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

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Заключительная ночная тренировка парада в ознаменование 77-летия Великой Победы перед генеральной репетицией состоится в Москве в среду, 4 мая. Ожидается, что пешие расчеты приступят к построению на Красной площади в 21:00.

Вся техника, согласно сценарию, разместится на Тверской улице, а после торжественного марша по брусчатке экипажи направятся через Манежную площадь к Кремлю.

«Как и на прошлой ночной репетиции 28 апреля, на время тренировки будет закрыт проезд для автомобилей по ряду улиц в центре столицы. Генеральная репетиция парада с участием авиации состоится 7 мая в 10 часов утра», - сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в этом году в торжественных мероприятиях будут задействованы танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2, БМП-3, различие бронемашины, САУ, ракетные комплексы и РСЗО. Уже по традиции, механизированную колонну возглавит легендарный танк Великой Отечественной Т-34.