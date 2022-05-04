В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли нефтебазу в Макеевке

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что был выпущен один снаряд калибром 122 мм.

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Нефтебаза на западе Макеевки в Донецкой Народной Республике попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в администрации города.

«По предварительным данным, зафиксированы повреждения по адресу: Червоногвардейский район, Антропова, 7а (нефтебаза)», - сказано в сообщении.

Данную информацию подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин. В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что был выпущен один снаряд калибром 122 мм.

Также отмечается, что в результате обстрела погиб один человек и еще двое получили ранения.

Накануне в ДНР сообщили, что военные формирования Украины обстреляли школу №2 в Еленовке. В результате чего было повреждено все остекление здания. По информации из республики, украинские боевики применили артиллерию, находясь в районе Новомихайловки.