Последний день СССР: 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений

Бывший начальник комплекса Вискули Степан Мартысюк показывает ушанку, в которой встречал высоких гостей. Декабрь 1991 года в Беловежской пуще выдался холодный. А нынешний смотритель бывшей охотничьей резиденции руководителей СССР Петр Клюкач показывает величественные залы и вспоминает - тогда, 30 лет назад, он работал здесь инженером-теплотехником. И тоже встречал членов делегаций.

«Вот здесь проходил Ельцин и Шушкевич спрашивает - желает ли тот поучаствовать в охоте - Борис Николаевич отказался», - рассказал Клюкач.

Встреча лидеров трех братских республик в Вискулях готовилась в спешке и тайне от окружения. Официально Борис Ельцин приехал в Белоруссию обсудить поставки нефти и газа, а президент Украины Леонид Кравчук - формально, чтобы поохотиться. В итоге начали обсуждать, что делать с Союзом. Как непросто проходили переговоры было очевидно даже обслуживающему персоналу правительственной дачи. В Вискулях тогда не нашлось даже печатной машинки, да и написанные от руки соглашения некому было набирать. Секретаря и машинку в итоге срочно привезли из соседней деревни.

Историческое подписание прошло в вестибюле перед столовой в Беловежской пуще. В комплексе есть фото - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в ту самую секунду, когда они поставили подписи под смертным приговором СССР.

Эти кадры видел весь мир, но очевидцы помнят и другое. Бывший начальник комплекса Вискули рассказывает - соглашения, которые поставили точку в судьбе СССР, сочинялись фактически за столом во время бесконечных фуршетов.

«Вышел Ельцин, его охрана взяла под руки. Поравнялся с нами, кивнул головой, и повели его в номер. Там он спал до девяти часов. Потом, когда он уже он встал, пошли в столовую и продолжался ужин . Я был в фойе с охраной нашей. И слышим – зазвучала, зазвенела посуда. Это он говорил речь», - рассказал Мартысюк.

Один из тех, кто в 1991 году поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями - председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич вспоминает - изначально крушить советскую империю никто не планировал, а документ содержал общие слова - о добрососедстве и международном праве. «Спусковой крючок» распада СССР нажал один из ближайших соратников Ельцина - Геннадий Бурбулис. Именно он предложил написать в соглашениях фразу «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование».

«И мы констатировали по предложению Бурбулиса. СССР, как геополитическая реальность, прекращает свою реальность. И все согласились, когда 7 декабря все решились подписаться под этой фразой. Надо было сделать остальные пункты, чтобы не было кривотолков о том что мы делаем. За ночь была предложен проект постановления из 18 пунктов», - вспоминает Шушкевич.

А вот как сам Геннадий Бурбулис объяснял журналистам, что произошло в Беловежье.

«Была предпринята попытка взглянуть на реальность-то как есть - устраняя двусмысленность и лицемерие», - рассказал первый вице-премьер правительства РСФСР Геннадий Бурбулис.

Когда соглашения были подписаны оставалось самое неприятное. Сообщить Михаилу Горбачеву, что он президент страны, которой больше нет. Шушкевич пытался дозвониться в Москву, но Горбачев не брал трубку. Борис Ельцин же взялся сообщить сногсшибательную новость о кончине «империи зла» президенту США. В итоге Джордж Буш узнал о распаде СССР раньше, и такая насмешка истории кажется, возмутила Горбачева даже больше чем смерть Союза.

«Я говорю, ну это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно! Стыдобище!», - возмутился Горбачев.

Вот как о том телефонном разговоре с Горбачевым рассказывает сам Станислав Шушкевич.

«Горбачев мне тогда колкость сказал, а вы представляете, как на это отреагирует международная общественность. Я говорю, представляю - вот Борис Николаевич Ельцин поговорил с Бушем, и тот воспринимают это нормально», - рассказал Шушкевич.

А ведь последний президент СССР мог попытаться спасти Союз и изолировать участников Беловежского сговора. Есть сведения, что в Вискули даже выдвинулся спецназ КГБ Беларуси, окружил лес в районе охотничьей резиденции и ждал приказа об аресте участников встречи. Но команды от Горбачева так и не последовало.

Советник главы Федеральной службы охраны Сергей Девятов работал в Кремле в декабре 1991 года и отлично помнит, какая атмосфера царила в столицы в дни, когда в заснеженной резиденции Вискули решалась судьба огромной страны.

«Всех успокаивали что все будет хорошо и нормально. По ощущениям ничего не поменялось, если взять телерепортажи, то констатация факта - нейтрально. То что эпохального события не было», - вспоминает Девятов.

Стороны подписали соглашение о создании содружества в составе трех названных республик и оставили его открытым для всех республик, разделяющих цели и принципы содружества.

Горбачев требовал, чтобы все участники беловежского сговора явились к нему в Москву на серьезный разговор. Шушкевич и Кравчук тут же нашли предлоги, чтобы не лететь. Ельцин по возвращении в столицу опасался, что Горбачев не простит ему этот заговор и игру за спиной. Он понимал - пока Беловежские соглашения не ратифицированы Верховным советом, их судьба и судьба всех, кто был в Вискулях, висит на волоске. Сергей Бабурин в 1991 году был народным депутатом РСФСР. Он вспоминает - тогда все решило то, что сторону Ельцина принял министр обороны Шапошников.

«Мало кто знает, что после подписанных соглашений 8 декабря Горбачев встретился с военными начальниками, с руководством Минобороны, попросил поддержки за сохранение страны. Он ничего не предпринимал, а лишь имитировал какую-то деятельность. Поэтому Вооруженные силы отказали ему. Командование присягнуло Ельцину. Вот что тогда определяло ход событий», - вспоминает Бабурин.

Горбачеву стало окончательно ясно - власть он потерял. 11 декабря к Беловежским соглашениям присоединился Казахстан и Армения. А 12 декабря Верховный совет ратифицировал документ об образовании СНГ.

«Рассчитываю на мудрость и государственный подход депутатов, на то, что Верховный совет примет историческое решение», - заявил тогда Ельцин.

Споры о том, какую роль сыграли Беловежские соглашения в судьбе миллионов людей, не утихают до сих пор. Одни называют участников той встречи в Вискулях чуть ли не национальными героями - другие не иначе как предателями и государственными преступниками.

«То, что произошло в Беловежской пуще - разрушение Советского Союза - это преступление, которое было совершено определенными лицами, речь идет о Ельцине, Кравчуке и Шушкевиче. Это моральные подонки, которые пошли на преступление», - считает , первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Историк Сергей Станкевич в 90-е был политическим советником Бориса Ельцина. И хотя в Вискули его тогда не позвали, он убежден, что подписанные там соглашения лишь зафиксировали на бумаге то, что давно произошло. СССР фактически перестал существовать после Августовского путча и продолжал жить лишь на бумаге.

«Мы подошли к трагическому рубежу, как декабрь 91-го года, Беловежские соглашения. К этому моменту фактически Союз уже распался. Каких-то союзных отношений не было серьезных. Какого-то взаимного, какой-то координации действий между союзным центром и республиками не было. Но не надо было торопиться. Признавать этот распад. Было за что побороться», - рассказал Станкевич.

При этом Страну Советов уже вовсю трясло и лихорадило. С одной стороны дул ветер перемен - гласность, перестройка. С другой народ стремительно беднел - прилавки опустели, не хватало даже хлеба, сахара, масла и круп. Талоны, которые начали выдавать, уже не спасали - на них почти нечего было купить. Трещала по швам не только экономика, но и вся страна. Республики одна за другой заявляли о суверенитете - на карте появились десятки горячих точек, в центре которых межнациональные конфликты. Но главный вопрос, который до сих пор мучает многих - а можно ли было тогда в декабре 1991 года еще попытаться спасти не окончательно разделенную страну?

«А что касается непосредственно "Беловежья" - если бы сидел волевой и сильный человек, узнал об этом, он имел полное право отдать приказ посадить их под домашний арест, послать своих представителей. Все в республике активно это поддержали. Против ГКЧП никто не хотел выступать. Поэтому в трудную минуту решают политическая воля и достойное руководство», - считает председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов.

Спустя 30 лет, сложно сказать, кто виноват. Да и можно ли вообще обвинять кого-то конкретного в распаде СССР. Свою роль сыграли многие, кто в те годы был у руля. Одни не сумели эффективно реформировать экономику, другим не хватило политической воли удержали власть, третьи допустили, чтобы элиты союзных республик и не только начали рвать страну на части. Как закономерный итог - Беловежские соглашения. И финальный аккорд - уже через две недели после подписания с Кремля будет спущен символ СССР - красный флаг. Михаил Горбачев объявит об отставке и огромная страна, некогда ставшая родным домом для 15 республик навсегда исчезнет с политической карты мира - перекроив судьбы миллионов простых людей .