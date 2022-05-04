«Автомат к голове»: мариуполец о принудительной вербовке в ряды националистов

Из окопов мужчине удалось выбраться, только когда в город пришли российские военнослужащие.

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Житель Мариуполя Алексей Матвеенко рассказал о том, как над ним издевались украинские националисты. Радикалы выбили мужчине зубы за то, что он не хотел служить киевскому режиму.

«Они спрашивают: "В армию собираешься?". Я говорю: "Нет, не собираюсь". Начали автомат к моей голове приставлять, говорят: "Тебе деваться некуда, либо расстрел, так как вижу, что ты Украину не любишь, тебе важна Россия". И заставили копать окопы», - поделился воспоминаниями он.

Из окопов Матвеенко удалось выбраться, когда пришли военнослужащие ВС РФ. В настоящий момент житель Мариуполя вместе с соседями и волонтерами из Донецка занимается восстановлением памятника героям Великой Отечественной войны.

Ранее жительница Мариуполя Татьяна Войтюк рассказала, как украинские националисты издевались над мирными жителями города и стреляли поверх голов.