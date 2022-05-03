Стреляли поверх голов: жительница Мариуполя рассказала, как националисты выдавали «гумпомощь»

Со слов женщины, националисты запугивали местное население, стреляли поверх голов и насильно вербовали сторонников среди мужчин и молодых людей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Мариуполя рассказала «Звезде» о зверствах украинских националистов. Женщина показала свой огород, посетовала на бомбардировки ВСУ и нацбатов и рассказала о том, как боевики хватали на улицах мирных жителей и насильно тащили за собой в «Азовсталь».

Татьяна показывает свой огород. Вместо грядок там две воронки от украинских мин. Сейчас в доме есть российская гуманитарная помощь. О «помощи» со стороны украинских националистов вспоминает сквозь слезы.

«Ящик выбросят капусты, все на него кидаются, чтобы свое ухватить, а он автоматную очередь в воздух давал. Мы вставали на колени, потому что боялись, мы не привыкшие к стрельбе», - рассказала Татьяна Войтюк.

Женщина поделилась городскими слухами о том, как на «Азовстали» оказались мирные жители.

«Говорят, людей на улице хватали и тащили в "Азовсталь". Прикрывались ими», - сказала Татьяна.

О зверствах националистов, как вчерашний день, вспоминает и Алексей. Ему выбили зубы.

«Они спрашивают: "В армию собираешься?". Я говорю: "Нет, не собираюсь". Начали автомат к моей голове приставлять, говорят: "Тебе деваться некуда, либо расстрел, так как вижу ты Украину не любишь, тебе важна Россия". И заставили копать окопы», - вспомнил местный житель Алексей Матвеенко.

Из окопов Алексей выбрался, когда пришла российская армия. Сейчас он вместе с соседями и волонтерами из Донецка восстанавливает памятник героям Великой Отечественной войны.