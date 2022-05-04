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В Пекине закрыли 44 станции метро из-за вспышки COVID-19

Андрей Неделя
08:56 04.05.2022
С 5 мая для поездки на общественном транспорте жителям и гостям столицы Китая необходимо будет иметь сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19.
В Пекине закрыли 44 станции метро из-за вспышки COVID-19
© Фото: Vasilii Smirnov, RussianLook,globallookpress
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В Пекине приостановили работу 44 станций метрополитена на шести линиях из-за вспышки COVID-19. Об этом говорится в сообщении местного правительства. Также временно ограничено движение городских автобусов по 63 маршрутам, а на 48 маршрутах автобусы двигаются без остановок на некоторых станциях.

Отмечается, что с 5 мая для поездки на общественном транспорте жителям и гостям столицы Китая необходимо будет иметь сертификат об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию.

Проверять тест у всех пассажиров не будут, однако, если человек станет источником распространения болезни, он будет нести личную ответственность.

После майских праздников в Москве возможно некоторое повышение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С подобным предостережением ранее выступил врач-инфекционист Николай Малышев.

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