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Врач предупредил о риске всплеска заболеваемости COVID-19 после майских праздников

Ян Брацкий
03:40 02.05.2022
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в России под наблюдением врачей остается около 200 тысяч инфицированных COVID-19.
Врач предупредил о риске всплеска заболеваемости COVID-19 после майских праздников
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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После майских праздников в Москве возможно некоторое повышение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С подобным предостережением выступил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой. Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, все-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъем, а это связано с миграцией населения», - приводит РИА Новости слова Малышева.

Подобный сценарий не будет катастрофичен, поскольку внутренняя миграция невысока, отметил эксперт.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России сохраняются риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава, в ряде стран уже регистрируются всплески заболеваемости. Министр отметил, что в России, несмотря на спад заболеваемости, в медицинских учреждениях наблюдаются около 200 тысяч пациентов с коронавирусом.

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