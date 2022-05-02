В стране и мире Коронавирус Врач предупредил о риске всплеска заболеваемости COVID-19 после майских праздников Ян Брацкий Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в России под наблюдением врачей остается около 200 тысяч инфицированных COVID-19. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: После майских праздников в Москве возможно некоторое повышение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С подобным предостережением выступил врач-инфекционист Николай Малышев. «Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой. Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, все-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъем, а это связано с миграцией населения», - приводит РИА Новости слова Малышева. Подобный сценарий не будет катастрофичен, поскольку внутренняя миграция невысока, отметил эксперт. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России сохраняются риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава, в ряде стран уже регистрируются всплески заболеваемости. Министр отметил, что в России, несмотря на спад заболеваемости, в медицинских учреждениях наблюдаются около 200 тысяч пациентов с коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика