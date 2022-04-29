Токаев предложил провести всенародный референдум по внесению поправок в конституцию

После 1995 года, несмотря на принятый закон «О республиканском референдуме», в стране не было проведено ни одного референдума, заявил Токаев.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в стране референдум, назвав его важнейшим демократическим институтом, по внесению поправок в конституцию. Об этом он заявил на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Когда предлагались эти реформы, мы думали, что проект изменений в конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в конституцию», - сказал Токаев.

По его словам, последний раз референдум в Казахстане проводился в 1995 году, когда утверждалась действующая конституция. Проведение референдума сейчас, заявил Токаев, укрепит курс страны на всестороннюю демократизацию.

Ранее Токаев заявил, что форма правления в Казахстане должна окончательно перейти к президентской республике, в которой большая часть полномочий отдана парламенту.